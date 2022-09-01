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Факти / Світ / Світові новини

Німеччина не зніматиме санкції з Росії до кінця війни – Бербок

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Анналена Бербок
Фото: Getty Images

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок пообіцяла, що країна не зніматиме санкції з Росії до кінця війни.

Про це вона заявила на Forum 2000 у Празі в середу, 21 серпня.

За словами міністерки, Німеччина підтримуватиме Україну доти, доки це буде необхідно.

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– Якщо я обіцяю людям в Україні, що ми підтримуватимемо їх стільки, скільки ми будемо їм потрібні, я хочу виконати свою обіцянку. Незважаючи на те, що думають мої німецькі виборці, я хочу її виконати. Санкції продовжаться, зокрема і взимку, навіть якщо це буде дуже складно для політиків, – заявила Бербок.

Раніше стало відомо, що Анналена Бербок пропонує запровадити нові принципи Європейського Союзу у відносинах із Росією.

Вона наголосила, що “стратегічна переорієнтація” політики щодо Росії необхідна, оскільки Європа не бачить зворотної дороги в період до 24 лютого.

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