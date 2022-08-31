Снарядний голод: до кінця року суттєво скоротиться бронетехніка та артилерійські снаряди РФ

Серпень, 31 в 17:07

За час повномасштабної війни проти України російські війська зазнали величезних втрат у живій силі, озброєнні та техніці.

Вже до кінця року Російська Федерація відчує суттєве скорочення артилерійських снарядів і справної бронетехніки, оскільки санкції не дають можливості повноцінно виробляти озброєння та поповнювати втрачені запаси. Втрати Росії спричинені декількома факторами.

Зношеність артилерійських стволів

Через обмеженість терміну використання окремих видів старих боєприпасів деякі артилерійські стволи значно зношуються. Це впливає на боєздатність окупантів та наступальний потенціал.

Зараз дивляться

За даними видання The Insider, до кінця 2022 року зношеність артилерії призведе до різкого зниження ефективності російської армії. Водночас реальні темпи виробництва та відновлення озброєння не дозволяють поповнити запаси Росії для подальшої агресії проти України.

Санкції проти Росії

Через запроваджені санкції російська техніка та озброєння зношується швидше, ніж з’являється можливість її оновити. Фактично країна-агресор відрізана від постачання західного обладнання та запчастин, що у подальшій перспективі ще більше спричинить скорочення виробництва.

Зменшення кількості високоточних ракет

У Росії вичерпується запас високоточних ракет з дальністю понад 300 км, зокрема, Іскандер, Калібр, Онікс, інші крилаті ракети повітряного базування Х-101, Х-555 та Х-22/Х-32, які більше не виробляють. Про використання арсеналу ракет Росії свідчать декілька факторів:

зменшилась інтенсивність використання ракет – з десятків одиниць до одиничних пусків;

маскування дефіциту далекобійних ракет обстрілами України з реактивної артилерії великої дальності.

Проблеми з бронетехнікою

Основні причини втрат російської бронетехніки пов’язані не лише зі знищенням українськими захисниками під час бойових дій, а і пошкодженням внаслідок влучань снарядів, іншими несправностями та вичерпанням моторесурсу.

Моторесурс основних російських бойових танків (Т-72 та Т-80 різних модифікацій) становить не більше 1 тис. годин. Після цього потрібно змінювати або ремонтувати двигуни, які виробляють на імпортному устаткуванні.

Російська військова авіація

Авіація залишається загрозливою силою російської армії. За останніми даними, з урахуванням величезних втрат Росія досі має можливість утримувати біля кордонів України близько 400 бойових літаків різних типів та приблизно 360 гелікоптерів (хоча далеко не всі з них є ударними).

Джерело: The Insider