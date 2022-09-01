Сирія звинуватила Ізраїль в авіаударах по аеропорту Алеппо в Дамаску
Сирія звинуватила Ізраїль у здійсненні двох послідовних авіаударів ввечері 31 серпня.
Про це повідомило сирійське агенство Sana.
За повідомленням сирійців, перший удар завдали по міжнародному аеропорту Алеппо, а другий поблизу столиці Дамаска.
Внаслідок ракетних ударів ніхто не постраждав, військові зафіксували лише матеріальні збитки.
На фотографіях, які опублікували у соціальних мережах, видно кілька пожеж у цьому районі.
#حلب: استهداف مطار حلب الدولي بعدد من الصواريخ والأضرار اقتصرت على الماديات pic.twitter.com/g7quVGkGG5
— أخبار سوريا الوطن Syrian ???????? (@SyriawatanNews) August 31, 2022
Водночас жодних коментарів від влади Ізраїлю поки що немає.
Зазначимо, що Алеппо — велике місто на півночі Сирії, поблизу її кордону з Туреччиною, і є незвичайним — хоча й не безпрецедентним — місцем для, як повідомляється, ізраїльських авіаударів.
Востаннє повідомлялося про удари Ізраїлю в цьому районі в липні 2021 року.
Нагадаємо, що нещодавно РФ перемістила свою ракетну систему з Сирії назад на територію РФ.
За даними InformNapalm, йдеться про зенітно-ракетні системи С-300 з середнім радіусом дії, призначені для знищення аеродинамічних та балістичних засобів повітряного нападу.
Джерело: Times of Israel