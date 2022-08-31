Серпень, 31 в 18:46

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок пропонує запровадити нові принципи Європейського Союзу у відносинах із Росією.

Як пише Deutsche Presse-Agentur, оскільки Європа не бачить зворотної дороги в період до 24 лютого, потрібна “стратегічна переорієнтація” політики щодо Росії, заявила в середу німецький політик Бербок.

Глава німецького МЗС пропонує керівні принципи, що складаються з чотирьох основних пунктів, які є центральними щодо перегляду взаємодії з РФ: це зміцнення власної оборонності Європейського Союзу, підтримка противників російського режиму, підтримка України, а також співпраця зі світовими партнерами у захисті міжнародного права, пише DPA.

Зараз дивляться

За словами Бербок, вона розробила пропозицію про чотири пункти разом зі своєю французькою колегою Катрін Колонна. Проєкт перегляду відносин з РФ був направлений іншим країнам-членам ЄС як пропозиція для обговорення на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Празі 30 та 31 серпня.

У тексті також дуже чітко зазначено, якою має бути мета допомоги Україні.

– Щоб запобігти майбутній агресії, війна Росії проти України має перетворитися на стратегічний провал, – йдеться у секретному документі, який є у розпорядженні DPA.

Видання зазначає, що ця невдача визначається в найширшому сенсі і також включає відрив від Росії в галузі енергетики.

У документі наголошується, що підтримка України має свою ціну, яка, ймовірно, зростатиме. З цієї причини зусилля зі стратегічної комунікації мають бути спрямовані на те, щоб показати, як підтримка України підвищує безпеку Європи у довгостроковій перспективі та чому санкції мають бути необхідні та ефективні.

Примітно, що востаннє ЄС погоджував п’ять загальних засад ведення справ із Росією у 2016 році. На той час ЄС уже поставив собі за мету зміцнити свою стійкість до загроз з боку Росії. Однак вона також заявила, що виступатиме за виборчу взаємодію з РФ у таких сферах, як Близький Схід, боротьба з тероризмом та зміна клімату, а також прагнутиме до розширення контактів між людьми та підтримки російського громадянського суспільства.

Джерело: DPA