Серпень, 31 в 13:23

Ціни на дизельне пальне у Польщі за останній тиждень трохи збільшилися, а вартість бензину навпаки зменшилася. Проте цінники на автогаз залишаються приблизно на одному рівні протягом останніх шести місяців.

Станом на кінець літа, за бензин марки А-95 потрібно заплатити 6,46 злотих за літр (згідно з актуальним курсом Національного банку України, це орієнтовно 46,49 грн).

Середня вартість бензину марки А-98 тепер від 7,20 злотих/літр (близько 54,23 грн, за курсом НБУ на 30 серпня).

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Ціни на дизельне пальне (ON) трохи зросли. Сьогодні його можна придбати за ціною 7,45 злотих/літр (орієнтовно 54,23 грн).

Вартість преміального дизеля (ON+) за останній час незначно зросла. За літр цього виду пального потрібно заплатити 7,65 злотих/літр (близько 54,23 грн, за актуальним курсом Нацбанку).

Середня ціна автогазу (LPG) на польських автозаправних станціях майже незмінна: 3,10 злотих за літр (23,24 грн).

Вартість пального на АЗС у Польщі подекуди може бути більшою або меншою. Це залежить, зокрема, від воєводства, в якому потрібно заправити автівку бензином, дизелем або газом.

За останніми даними, найменші ціни у Вармінсько-Мазурському воєводстві, а одні з найбільших – у Куявсько-Поморському воєводстві.