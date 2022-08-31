Серпень, 31 в 16:47

Королева Великої Британії Єлизавета II вперше за своє довге правління призначить нового прем’єр-міністра у своєму маєтку Балморал в Шотландії.

Про це повідомило видання The Independent з посиланням на речника Букінгемського палацу. Зазвичай вона призначала попередніх прем’єр-міністрів з Букінгемського палацу чи Віндзорського замку.

За словами речника Букінгемського палацу, 6 вересня вона зустрінеться з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. А після цього відбудеться аудієнція з новим лідером Консервативної партії, який буде затверджений прем’єр-міністром країни.

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Передбачається, що рішення було прийнято для того, щоб внести визначеність у щоденник прем’єр-міністра.

З минулої осені Єлизавета II страждає від проблем з пересуванням і тепер регулярно користується палицею. Цього року вона змушена була скоротити кілька офіційних зустрічей і, зокрема, пропустила більшість святкувань свого платинового ювілею, лише ненадовго з’явившись на балконі палацу.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон оголосив про свою відставку в липні цього року. Причиною для цього стали звинувачення члена його команди в сексуальних домаганнях до двох чоловіків.

Водночас члени правлячої Консервативної партії оберуть нового очільника уряду влітку, а про результати оголосять 5 вересня. Фіналістами є колишній голова Мінфіну Великої Британії Ріші Сунак і голова МЗС Ліз Трасс.