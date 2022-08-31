За правом належить Україні: G7 закликала армію Росії негайно залишити ЗАЕС
Російська армія повинна негайно та без додаткових умов виїхати з території Запорізької атомної електростанції, а навколо ЗАЕС з’явитися 10 км демілітаризована зона.
Про це йдеться у заяві групи з нерозповсюдження ядерної зброї країн Великої сімки, оприлюдненої Державним департаментом США.
– Ці дії значно підвищують ризик ядерної аварії, наражають на небезпеку населення України, сусідніх держав і міжнародну спільноту. Запорізька АЕС і електроенергія, що виробляється нею, за правом належать Україні, – йдеться у документі.
Заяву підписала група директорів з нерозповсюдження ядерної зброї країн G7 – Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії, США та головний дипломат Європейського Союзу.
Вони вважають, що будь-які спроби Росії відключити станцію від української енергосистеми – це неприйнятно. У документі йдеться, що Запорізька АЕС не потрібно використовувати для воєнних дій або зберігання озброєння.