За правом належить Україні: G7 закликала армію Росії негайно залишити ЗАЕС

Серпень, 31 в 15:26

Російська армія повинна негайно та без додаткових умов виїхати з території Запорізької атомної електростанції, а навколо ЗАЕС з’явитися 10 км демілітаризована зона.

Про це йдеться у заяві групи з нерозповсюдження ядерної зброї країн Великої сімки, оприлюдненої Державним департаментом США.

– Ці дії значно підвищують ризик ядерної аварії, наражають на небезпеку населення України, сусідніх держав і міжнародну спільноту. Запорізька АЕС і електроенергія, що виробляється нею, за правом належать Україні, – йдеться у документі.

Заяву підписала група директорів з нерозповсюдження ядерної зброї країн G7 – Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії, США та головний дипломат Європейського Союзу.

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Вони вважають, що будь-які спроби Росії відключити станцію від української енергосистеми – це неприйнятно. У документі йдеться, що Запорізька АЕС не потрібно використовувати для воєнних дій або зберігання озброєння.