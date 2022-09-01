Президент Казахстану оголосив амністію та пропонує провести позачергові вибори

Вересень, 01 в 9:54

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв виступив із заявою, в якій запропонував адміністративну реформу, оголосив амністію для учасників протестів у січні та запропонував провести позачергові президентські вибори восени 2022 року. Президентський термін він пропонує обмежити сімома роками.

Токаєв упевнений, що такі зміни зможуть децентралізувати систему державного управління та розширити повноваження місцевої влади.

– Акцент необхідно зробити на децентралізації системи держуправління за одночасного підвищення персональної відповідальності політичних службовців. Частину компетенцій уряду слід передати до міністерств. За конкретну галузеву політику має відповідати конкретний міністр, а не колективний кабінет. Уряд же зосередиться на вирішенні міжгалузевих питань, – заявив Токаєв.

Джерело: Влада

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Фото: сайт президента Казахстану