Вересень, 01 в 16:35

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що наступна обов’язкова ціль для знищення – це Молдова.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

– Усі маски скинуті, спектаклі відіграно. МЗС Росії прямо заявляє, що наступна обов’язкова ціль для знищення – Молдова. Гарне нагадування всім сусідам імперії: з Росією неможливо “співіснувати”. “Русский план” – це завжди вбивства, руйнування та ліквідація державності, – зазначив він.

Усі маски скинуті, спектаклі відіграно. МЗС Росії прямо заявляє, що наступна обов’язкова ціль для знищення – Молдова. Гарне нагадування всім сусідам імперії: з Росією неможливо «співіснувати». «Русский план» – це завжди вбивства, руйнування та ліквідація державності. Зараз дивляться — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 1, 2022

Нагадаємо, 31 серпня очільник МЗС РФ Сергій Лавров сказав, що Росія зробить усе, щоб інтереси російськомовного населення Молдови не постраждали жодним чином, і що крім, Придністров’я, в Молдові є ще й проблема Гагаузії, яка також претендує на особливий статус.

1 вересня він заявив, що у Молдові мають розуміти, що створення загроз безпеці російським “миротворцям” у Придністров’ї розглядатиметься як напад на Росію.

Фото: Михайло Подоляк