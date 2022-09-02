Вересень, 01 в 21:45

В Італії наклали адміністративний арешт на 11 одиниць нерухомості на Сардинії, які належать російському олігарху Моше Кантору.

Про це повідомило місцеве видання L’Unione Sarda.

В’ячеслав Моше Кантор – 68-річний російський бізнесмен єврейського походження, один із провідних світових виробників добрив Акрона та близький друг Путіна. Видання Forbes оцінювало його статки в $4,6 млрд.

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У квітні 2022 року він потрапив до санкційних списків ЄС та Великої Британії, оскільки був визнаний олігархом, близьким до російського диктатора. Після цього Кантор передав свою частку в управління менеджменту.

Саме через ці санкції італійська влада наклала арешт на 11 вілл у Порто-Ротондо, які зареєстровані безпосередньо на Кантора або пов’язаних із ним осіб.

Також повідомили, що під час арешту на одній з вілл бізнесмена були громадяни України, які поїхали за кордон через агресію РФ проти України. Ситуацію пов’язують із тим, що дружина Кантора має українське походження.