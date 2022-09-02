Вересень, 02 в 10:58

Перший і останній президент СРСР Михайло Горбачов був спантеличений початком повномасштабної війни Росії проти України. Про це заявив його особистий перекладач Павло Палажченко, який працював з Горбачовим після 1985 року.

– Це не тільки те, що розпочалось 24 лютого, а й вся еволюція відносин між Росією та Україною за останні роки стала для нього дуже великим ударом. Це справді розчавило його емоційно та психологічно, – вважає перекладач.

Палажченко зазначив, що Горбачов був шокований і спантеличений тим, що Росія принесла в Україну. За його словами, колишній президент СРСР вірив не лише у начебто близькість російського та українського народів, а й вважав, що “ці дві нації змішалися”.

Перекладач визнав, що Горбачов мав “складну і суперечливу позицію” щодо України, тому що він все ще вірив в ідею Радянського Союзу. Однак запевняє, що колишній лідер СРСР не почав би війну.

Зараз дивляться

Михайло Горбачов публічно не висловлювався про російське вторгнення в Україну, однак у 2014 році він підтримав анексію Криму, назвавши її “виправленням історичної помилки”.

30 серпня 2022 року Михайло Горбачов помер у Москві на 92 році життя. Російський диктатор Володимир Путін відмовився відвідувати похорон Горбачова і попрощався з ним наодинці у Центральній клінічній лікарні Москви.