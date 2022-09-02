Вересень, 02 в 0:20

Президент Франції Еммануель Макрон виступив за продовження діалогу з Росією та президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це французький лідер заявив 1 вересня під час звернення до послів Франції, які зібралися у Єлисейському палаці.

У зверненні до дипломатів він наголосив, що “ми маємо виходити з того, що ми завжди можемо продовжувати розмовляти з усіма, особливо з тими, з ким ми не згодні”.

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– Хто хоче, щоб Туреччина була єдиною державою у світі, яка продовжує розмовляти з Росією? Ми не повинні піддаватися жодній формі хибної моралі, яка б нам імпонувала, – сказав Еммануель Макрон.

Він повторив, що робота дипломата полягає в тому, щоб говорити з усіма та особливо з людьми, з якими немає згоди.

– І ми продовжуватимемо це робити, погоджуючи з нашими союзниками, – додав він.

При цьому президент Франції нагадав, що “розподіл Європи був однією з військових цілей Росії”.

Зазначимо, що французький лідер є одним із небагатьох європейських глав держав, який розмовляв із президентом Росії Володимиром Путіним після вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Еммануель Макрон неодноразово критикувався через подібну стратегію.

У Єлисейському палаці постійно стверджували, що діяли за згодою президента Володимира Зеленського, проте контакти між лідерами Франції та Росії стали більш мізерними після оприлюднення інформації про військові злочини РФ, зокрема, у Бучі та передмісті Києва.

Останній телефонний контакт між президентом Франції та його російським колегою відбувся 19 серпня і стосувався ситуації на Запорізькій атомній електростанції та організації місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Тоді президенти домовилися продовжити переговори найближчими днями, але вони так і не відбулись.

Зі свого боку, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган взяв на себе роль “посередника” між Москвою та Києвом з початку війни, і угода про вихід зернових суден із чорноморських портів була досягнута саме у Стамбулі.