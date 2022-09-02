Папа Римський закликав молитися за український народ “в особливий спосіб”

Вересень, 02 в 15:22

Папа Римський Франциск під час аудієнції паломників з Польщі у річницю початку Другої світової війни заявив, що сьогодні світ переживає третю світову.

Понтифік наприкінці зустрічі закликав молитися за український народ.

— Щиро вітаю всіх поляків. Завтра ви спогадуватимете річницю початку Другої світової війни, яка залишила дуже болючий слід у польському народі. А сьогодні ми переживаємо Третю. Нехай же пам’ять про досвід минулого спонукає вас дбати про мир у собі самих, у родинах, у суспільному та міжнародному житті. Молімося в особливий спосіб за український народ. Нехай же Марія підтримує вас у щоденному обиранні добра, справедливості та солідарності з тими, хто цього потребує, породжуючи у ваших серцях надію, радість і внутрішню свободу, – сказав понтифік.

Нещодавно Папа Римський відзначився неоднозначною заявою, коли назвав загиблу доньку ідеолога “русского міра” Олександра Дугіна Дар’ю Дугіну “безневинною жертвою війни”.

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Його слова розкритикував посол України у Ватикані Андрій Юраш. У Ватикані ж заявили, що ці висловлювання Папи “потрібно розуміти як голос, піднесений на захист людського життя та цінностей, пов’язаних з ним, а не як зайняття політичної позиції”.

1 вересня 1939 року нацистські війська Третього Рейху за підтримки союзників вторгнулися на територію Польщі з трьох напрямків, одночасно розпочавши атаку польських аеродромів та військових баз у Балтійському морі.

У відповідь на “оборонну операцію”, як її називав Адольф Гітлер, через два дні війну Німеччині оголосили Велика Британія та Франція. Через два тижні війська СРСР вторглися до Польщі зі сходу. У підсумку Варшава капітулювала 27 вересня, а СРСР та Третій Рейх розділили країну між собою.

Джерело: Vatican News