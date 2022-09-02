Після великих втрат у Росії стало менше охочих воювати проти України – ГУР

Вересень, 02 в 12:57

У російській армії військові відчули кадровий голод одразу після повномасштабного нападу на Україну. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними ГУР, структура російських військ створена ще за радянськими принципами комплектування: за кількістю частини забезпечення домінують над бойовими підрозділами.

– У російській армії багато підрозділів здійснюють лише охорону та оборону об’єктів як на території РФ, так і за її межами. Росія має потужний контингент в Сирії, розгалужену мережу військових баз на території колишнього Радянського Союзу (зокрема, у Вірменії та Таджикистані), контингент у Нагірному Карабаху та Казахстані, – заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

За його словами, якщо порахувати загалом, то вийде близько 300-350 тис. солдатів, яких країна-агресор може залучити для збройної агресії проти України.

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У ГУР Міноборони вважають, що кадровий голод у російській армії яскраво проявився після чисельних людських втрат окупантів ще з перших днів повномасштабної війни в Україні. Коли суттєво збільшилася кількість загиблих і поранених росіян, то у країни-терориста стало менше охочих укласти контракт для проходження військової служби.