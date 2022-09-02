Рух Босфором призупинили: судно із зерном з України сіло на мілину біля Стамбула

Вересень, 02 в 6:30

Вантажне судно з зерном, яке прямувало з України, сіло на мілину неподалік Стамбула. Через це судноплавство в протоці Босфор тимчасово призупинили.

Це перший подібний інцидент після ухвалення зернової угоди в липні, повідомляють турецькі видання.

#İstanbul Boğazı’nda kargo gemisinin

karaya oturması nedeniyle

Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı.

Konuya ilişkin Basın Açıklamamız;https://t.co/XS6IvfSrqU pic.twitter.com/t4PFCpauoW — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) September 1, 2022

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За даними губернаторства Стамбула, судно Lady Zehma під прапором Ліберії кинуло якір у бухті Бебек ввечері 1 вересня через те, що в нього відмовило кермо.

На місце інциденту відправили команду Головного управління берегової безпеки, рятувальні буксири та катери.

Рух протокою Босфор вирішили призупинити. Внаслідок інциденту немає загиблих чи постраждалих, а також не відбулося забруднення навколишнього середовища. Судно Lady Zehma прямувало з Чорноморська до італійської Равенни.