Швеція купить в України 40 тис. тонн зерна для країн, яким загрожує голод

Вересень, 02 в 18:54

Уряд Швеції ухвалив рішення про виділення додаткових 500 млн шведських крон для допомоги Україні. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Швеції.

Швеція також надасть фінансову допомогу для закупівлі та доставки пшениці з України до країн, де є ризик масового голоду.

Зазначається, що офіційний Стокгольм профінансує вартість щонайменше 40 тис. тонн пшениці, яка транспортується морем з України.

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— Операція спрямована на підтримку економіки країни та, отже, її незалежності, а також на підтримку виконання угоди про експорт українського зерна з портів Чорного моря. Швеція фінансує витрати на закупівлю та транспортування щонайменше 40 тис. тонн пшениці морським шляхом з України, – йдеться у повідомленні.

Очільниця Міністерства з питань співробітництва з метою розвитку Матильда Ернкранс заявила, що Швеція таким чином хоче допомогти полегшити і без того величезні людські страждання, які російська агресія посилила мільйонам людей, які страждають від голоду в інших частинах світу.

— Це дозволить знизити гострий ризик голодування. Це також зміцнює економіку України та незалежність країни, – наголосила вона.

До російського вторгнення Україна була великим експортером зерна.

Мільйони тонн зерна застрягли в Україні внаслідок російського вторгнення, що має серйозні наслідки для економіки України і для гострої голодної кризи в усьому світі. 50 млн людей у ​​45 країнах зараз перебувають на межі голоду.

Джерело: МЗС Швеції