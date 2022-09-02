Вересень, 02 в 13:58

Європейський Союз розширив список персональних санкцій проти громадян РФ через повномасштабну війну проти України.

Відповідне рішення від 1 вересня 2022 року оприлюднено в Офіційному журналі ЄС. До списку потрапили ще три особи.

– Євросоюз залишається непохитним у своїй підтримці суверенітету та територіальної цілісності України… З огляду на серйозність ситуації, Рада ЄС вважає, що три особи, відповідальні за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, мають бути додані до переліку осіб, організацій та органів, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи, – зазначається в повідомленні.

Так, до санкційного списку потрапили:

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• депутат Держдуми РФ Алла Полякова;

• депутат російської Держдуми Антон Ткачов;

• член Ради Федерації РФ, російський сенатор та підприємець Валерій Пономарьов.

Персональні санкції, зокрема, передбачають, заборону на в’їзд до ЄС та замороження активів. Вони почали діяти вже в четвер, 1 вересня, одразу після публікації.

Як уточнив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, у список санкцій Євросоюзу входять уже близько 100 організацій та понад тисячу осіб, серед яких політики, пропагандисти (так звані представники ЗМІ), керівники великих компаній.

Варто зазначити, що в Євросоюзі зараз активно обговорюють вже восьмий санкційний пакет проти РФ у відповідь на війну в Україні. Країни Балтії пропонують включити туди нові обмеження щодо міжнародної системи SWIFT, а також торгівельні та енергетичні обмеження.

Європейський Союз також може призупинити дію угоди з Росією, яка полегшує видачу шенгенських віз.

Джерело: Офіційний журнал ЄС, Андрій Єрмак