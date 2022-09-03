Вересень, 03 в 17:47

Колишній генсек НАТО та експрем’єр Данії Андерс Фог Расмуссен закликав США не вагатися з допомогою Україні в обсягах, які дозволять їй здобути перемогу та забезпечити тривалий мир.

За його словами, це в інтересах самих Сполучених Штатів. Його коментар наводить видання Foreign Policy.

Расмуссен заявив, що напад РФ на Україну актуалізував питання оборони для урядів європейських країн, а Фінляндію та Швецію, зокрема, підштовхнув до вступу у НАТО.

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— Війна показала, що Вашингтон залишається головним гарантом безпеки у Європі. Вона також засвідчила необхідність для демократичного світу об’єднуватися перед загрозою автократичних держав, які поводяться все більш агресивно, – пише генсек.

На його думку, головним стратегічним фокусом уваги для США є Тихоокеанський регіон та конкуренція з Китаєм, але займатися цими питаннями буде значно важче, якщо паралельно сили й увага Вашингтона будуть пов’язані затяжною війною у Європі.

Він наголосив, що найкращий спосіб уникнути цієї пастки – надати українцям все, що їм потрібно, щоби перемогти у цій війні.

— Після цього Захід має подбати, щоб Росія не захотіла напасти на Україну знову, – аргументує Расмуссен.

Расмуссен додав, що розв’язка у війні РФ проти України має глобальне значення, адже диктатори в усьому світі пильно стежать за реакцією Заходу на ситуацію.

Джерело: Foreign Policy