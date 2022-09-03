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Ціни ростуть і в Україні, але на додачу наших людей вбивають – Зеленська про наслідки війни

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Олена Зеленська
Фото: Офіс президента

Економічні наслідки війни в Україні, яку розв’язала Росія, дуже важкі для її союзників. Про це розповіла перша леді України Олена Зеленська в інтерв’ю британській службі BBC.

Вона наголосила, що якщо британці “рахують пенні”, то українці “рахують втрати”.

Перша леді підкреслила, що якби підтримка України була сильною, криза була б коротшою та наголосила, що важливо продовжувати висвітлювати людські втрати, які приносить війна.

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Зеленську запитали, яке у неї послання для британців, які стикаються з різким зростанням рахунків за електроенергію частково через повномасштабне вторгнення РФ в Україну та вплив на світові ціни на газ і нафту.

— Я розумію, що ситуація дуже складна. Але нагадаю, що під час епідемії Covid-19, а вона не закінчилася, коли були стрибки цін, постраждала і Україна. Ціни ростуть і в Україні. Але на додачу наших людей вбивають.

Тож коли ви починаєте рахувати копійки на своєму банківському рахунку чи в кишені, ми робимо те саме та рахуємо наші втрати, – сказала вона.

Зеленська зазначила, що людям за межами України важко зрозуміти вплив війни на її народ, але важливо ділитися людськими історіями про втрати, які завдає конфлікт.

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Раніше Олена Зеленська назвала формулу післявоєнного відновлення України. За її словами, вона передбачає три основних аспекти. Серед них – безпека, відбудова інфраструктури, а також фізичне та ментальне відновлення українців.

Джерело: BBC
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