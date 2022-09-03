Ціни ростуть і в Україні, але на додачу наших людей вбивають – Зеленська про наслідки війни

Вересень, 03 в 19:51

Економічні наслідки війни в Україні, яку розв’язала Росія, дуже важкі для її союзників. Про це розповіла перша леді України Олена Зеленська в інтерв’ю британській службі BBC.

Вона наголосила, що якщо британці “рахують пенні”, то українці “рахують втрати”.

Перша леді підкреслила, що якби підтримка України була сильною, криза була б коротшою та наголосила, що важливо продовжувати висвітлювати людські втрати, які приносить війна.

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Зеленську запитали, яке у неї послання для британців, які стикаються з різким зростанням рахунків за електроенергію частково через повномасштабне вторгнення РФ в Україну та вплив на світові ціни на газ і нафту.

— Я розумію, що ситуація дуже складна. Але нагадаю, що під час епідемії Covid-19, а вона не закінчилася, коли були стрибки цін, постраждала і Україна. Ціни ростуть і в Україні. Але на додачу наших людей вбивають. Тож коли ви починаєте рахувати копійки на своєму банківському рахунку чи в кишені, ми робимо те саме та рахуємо наші втрати, – сказала вона.

Зеленська зазначила, що людям за межами України важко зрозуміти вплив війни на її народ, але важливо ділитися людськими історіями про втрати, які завдає конфлікт.

Раніше Олена Зеленська назвала формулу післявоєнного відновлення України. За її словами, вона передбачає три основних аспекти. Серед них – безпека, відбудова інфраструктури, а також фізичне та ментальне відновлення українців.