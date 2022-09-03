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Неможливо навіть у паралельному всесвіті: на муралі у Мельбурні обіймаються українець і росіянин

Валентина Летяк, редакторка стрічки
на муралі у Мельбурні обіймаються українець і росіянин

У місті Мельбурн намалювали мурал, на якому український та російський військові обіймаються. Соціолог з Австралії, викладачка Сіднейського університету Ольга Бойчак оприлюднила фото у Twitter і висловила обурення, оскільки це ображає кожного українця.

Не може бути обіймів з ворогом, який прийшов на українську землю вбивати та грабувати.

– Новий мурал у Мельбурні показує, як російський і український солдати обіймаються, і це дуже образливо для всіх українців. Війна Росії в Україні – це не конфлікт між двома народами – це вторгнення. Фреска створює відчуття фальшивої еквівалентності між жертвою та агресором, – пише вона.

 

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Фото: Ольга Бойчак

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