Неможливо навіть у паралельному всесвіті: на муралі у Мельбурні обіймаються українець і росіянин

Вересень, 03 в 15:00

У місті Мельбурн намалювали мурал, на якому український та російський військові обіймаються. Соціолог з Австралії, викладачка Сіднейського університету Ольга Бойчак оприлюднила фото у Twitter і висловила обурення, оскільки це ображає кожного українця.

Не може бути обіймів з ворогом, який прийшов на українську землю вбивати та грабувати.

– Новий мурал у Мельбурні показує, як російський і український солдати обіймаються, і це дуже образливо для всіх українців. Війна Росії в Україні – це не конфлікт між двома народами – це вторгнення. Фреска створює відчуття фальшивої еквівалентності між жертвою та агресором, – пише вона.

Зараз дивляться

A new mural in Melbourne shows a Russian & a Ukrainian soldier hugging & it’s deeply offensive to all Ukrainians. Russia’s war in Ukraine is not a conflict between two nations – it is an invasion. The mural creates a sense of a false equivalency btw the victim & the aggressor 1/5 pic.twitter.com/QsU7wvu6qr — Olga Boichak ???????? (@olgarithmic) September 3, 2022

Повномасштабна війна в Україні триває вже 192-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Ольга Бойчак