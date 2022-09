Неможливо навіть у паралельному всесвіті: на муралі у Мельбурні обіймаються українець і росіянин

У місті Мельбурн намалювали мурал, на якому український та російський військові обіймаються. Соціолог з Австралії, викладачка Сіднейського університету Ольга Бойчак оприлюднила фото у Twitter і висловила обурення, оскільки це ображає кожного українця.

Не може бути обіймів з ворогом, який прийшов на українську землю вбивати та грабувати.

A new mural in Melbourne shows a Russian & a Ukrainian soldier hugging & it’s deeply offensive to all Ukrainians. Russia’s war in Ukraine is not a conflict between two nations – it is an invasion. The mural creates a sense of a false equivalency btw the victim & the aggressor 1/5 pic.twitter.com/QsU7wvu6qr

