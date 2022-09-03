РФ запросила у США майже 60 віз для делегації з Лавровим, але не отримала жодної

Вересень, 03 в 15:16

Російська делегація на чолі з главою МЗС Сергієм Лавровим досі не отримала від США візи для в’їзду на щорічну сесію Генасамблеї ООН, яка відбудеться у вересні.

За словами постійного представника РФ в ООН Василя Небензі, Москва запросила 56 віз і наразі не отримала жодної.

Новая газета повідомила, що Небензя адресував листа генеральному секретарю ООН Антоніу Гуттерішу з проханням видати візи для росіян, щоб відвідати Генасамблею ООН.

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Посол РФ в ООН нарікає, що росіянам останніми місяцями США “постійно відмовляють у візах” на різні заходи ООН.

Держдеп на запит агентства Reuters заявив, що США серйозно ставляться до своїх зобов’язань як країни перебування ООН. Там наголосили, що візові записи – конфіденційні, тому США не можуть коментувати “окремі випадки”.

— Щороку ми обробляємо сотні віз для делегатів РФ на заходах ООН, – сказав представник Держдепу.

Він додав, що заявки мають подаватися якомога раніше, щоб забезпечити своєчасну обробку. За словами представника Держдепартаменту, це особливо важливо через необґрунтовані дії РФ проти посольства США в Росії. Зокрема йдеться про примусове звільнення дипломатів у Москві.

За угодою про штаб-квартиру ООН від 1947 року США зобов’язані дозволяти доступ туди іноземним дипломатам, але у Вашингтоні вважають, що мають право відмовляти у візі з міркувань, наприклад, “безпеки, зовнішньої політики та загрози тероризму”.

Джерело: Новая газета