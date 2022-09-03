Вересень, 03 в 0:57

Вільна демократична партія Німеччини (ВДП), яка є однією з трьох правлячих фракцій, у Бундестазі, закликала демонтувати російський проєкт газопроводу Північний потік-2.

Про це йдеться у заяві партії.

Німецькі парламентарі пропонують якнайшвидше припинити усі закупівлі сировини та енергоносіїв з Російської Федерації та Республіки Білорусь, враховуючи спроможності економіки ФРН.

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– Трубопроводи Північних потоків з самого початку були геополітичними проєктами Кремля, метою яких була ізоляція України. Відтак, зокрема, будівництво газопроводу Північний потік-2, призвело до значного хвилювання та дипломатичної ізоляції Німеччини. Як Вільні демократи ми вимагаємо демонтажу Північного потоку-2 і якнайшвидшої розробки концепції юридичного, технічного та екологічного захисту, – йдеться у заяві.

Німецькі парламентарі закликали узгодити загальноєвропейську дорожню карту, завдяки якій стане можливим вихід з можливості закупівель енергоносіїв у Росії.

Зокрема, представники правлячої коаліції пропонують обмеження торгівлі енергією з РФ шляхом швидкого розширення відновлюваних джерел енергії та будівництва LNG-терміналів (портові споруди, призначені для скраплення та відправлення зрідженого природного газу, основним постачальником якого є Сполучені Штати).

Раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Північний потік-2 не сертифікований, тому не може працювати.

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Джерело: Die Freien Demokraten