Вересень, 03 в 17:38

У зв’язку зі значною кількістю біженців з України та мігрантів з інших країн 12 із 16 федеральних земель Німеччини наразі блокують прийняття нових прохачів притулку.

Про це, зокрема, інформують німецькі видання Die Welt та RND. Багато українців виїхало до Німеччини після повномасштабного вторгнення російських військ в нашу державу.

– На тлі великої кількості людей 12 земель наразі активували блокування у системі первісного розміщення. Навантаження на федеральні землі виникло через біженців з України та загальну міграцію, – зазначили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ ФРН.

У відомстві уточнили, що від початку повномасштабної війни з України до Німеччини прибули більш ніж 980 тис. осіб. Водночас останнім часом кількість зменшувалася: в середньому приїжджали 875 людей на день.

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В МВС Німеччини запевнили, що такі тимчасові обмеження на в’їзд прохачів притулку “не рідкість”.

– Крім того, розміщення все ще можливе, оскільки наразі прийняття продовжується у великих землях, – додали в міністерстві.

Згідно з даними МВС, кілька федеральних земель Німеччини вже висловили занепокоєння щодо того, що незабаром вони досягнуть межі своїх можливостей з прийому шукачів притулку.

Як відомо, уряд Німеччини з 1 вересня змінив правила перебування біженців з України. Зокрема, для українців запустили відлік днів безвізового перебування на території ФРН. Якщо людина використала 90 днів “безвізу”, їй необхідно або подати заяву на тимчасовий захист, або залишити Німеччину на три місяці.

Джерело: Die Welt, RND