Борис — мій справжній друг: Зеленський подякував Джонсону за допомогу на тлі агресії Росії

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що новий прем’єр міністр Британії братиме приклад з Бориса Джонсона у підтримці України у війни з Росією, а також, що “спадщина Бориса Джонсона” буде збережена.

Про це йдеться у статті Зеленського, опублікованій The Mail on Sunday.

Глава держави назвав британського прем’єр-міністра, який йде у відставку, справжнім другом, який завжди діяв “швидко та рішуче”, щоб запропонувати допомогу перед обличчям російської агресії.

Зеленський сказав, що Велика Британія під керівництвом Джонсона була “найдорожчим другом і найближчим союзником” його країни, і похвалив рішучість прем’єр-міністра у відстоюванні підтримки України.

Борис Джонсон став першим світовим лідером, який відвідав Київ після повномасштабного вторгнення Росії. Зеленський подякував Борису за те, що він прогулявся з ним вулицями Києва у квітні, а також у День незалежності України минулого тижня.

Він зауважив, що українці з вдячності навіть дали прем’єру українське прізвисько – Джонсонюк.

Український лідер високо оцінив непохитну підтримку та постійну фінансову й гуманітарну допомогу Великої Британії, а також запровадження санкцій проти Росії.

Зеленський також подякував міністру закордонних справ Ліз Трасс, яку називають наступним прем’єром, та міністру оборони Бену Воллесу, назвавши їх “чудовими лідерами та чудовими друзями”.

Він сказав, що налагодить “тісні стосунки” з новим прем’єр-міністром, додавши:

Президент наголосив, що кількість українських прапорів, які “високо та гордо майорять” по всій Великобританії, свідчить про солідарність. Та підкреслив, що у Британії кожен повинен знати, що кожен день боротьби за своє існування український народ безмежно вдячний усім у Сполученому Королівстві.

Борис Джонсон відреагував на публікацію Зеленського та подяку за добрі слова.

Thank you my friend President @ZelenskyyUa for your kind words.

UK support for Ukraine and its people is unwavering, and we’ll continue to support you against Putin’s war.

Thank you for your friendship Volodymyr, you’re a hero, everybody loves you.https://t.co/a8AiE1EAz0

— Boris Johnson (@BorisJohnson) September 3, 2022