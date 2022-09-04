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Борис — мій справжній друг: Зеленський подякував Джонсону за допомогу на тлі агресії Росії

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Борис — мій справжній друг: Зеленський подякував Джонсону за допомогу на тлі агресії Росії
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що новий прем’єр міністр Британії братиме приклад з Бориса Джонсона у підтримці України у війни з Росією, а також, що “спадщина Бориса Джонсона” буде збережена.

Про це йдеться у статті Зеленського, опублікованій The Mail on Sunday.

Глава держави назвав британського прем’єр-міністра, який йде у відставку, справжнім другом, який завжди діяв “швидко та рішуче”, щоб запропонувати допомогу перед обличчям російської агресії.

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Зеленський сказав, що Велика Британія під керівництвом Джонсона була “найдорожчим другом і найближчим союзником” його країни, і похвалив рішучість прем’єр-міністра у відстоюванні підтримки України.

— При кожній зустрічі та розмові у Бориса було одне дуже хороше запитання: Що ще? Що вам ще потрібно? Це стало нашим девізом, що гарантує ефективний прогрес і рух вперед. Повірте, не багато політиків готові на це, – сказав він.

Борис Джонсон став першим світовим лідером, який відвідав Київ після повномасштабного вторгнення Росії. Зеленський подякував Борису за те, що він прогулявся з ним вулицями Києва у квітні, а також у День незалежності України минулого тижня.

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Він зауважив, що українці з вдячності навіть дали прем’єру українське прізвисько – Джонсонюк.

Український лідер високо оцінив непохитну підтримку та постійну фінансову й гуманітарну допомогу Великої Британії, а також запровадження санкцій проти Росії.

— Я знаю, що це було непросто для Бориса Джонсона, оскільки йому довелося мати справу з багатьма внутрішніми проблемами. Визначення пріоритету підтримки України вимагало великої мужності та рішучості. З того часу політична підтримка з боку британського уряду була непохитною: фінансова допомога, гуманітарна допомога та складніша зброя.

Зеленський також подякував міністру закордонних справ Ліз Трасс, яку називають наступним прем’єром, та міністру оборони Бену Воллесу, назвавши їх “чудовими лідерами та чудовими друзями”.

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Він сказав, що налагодить “тісні стосунки” з новим прем’єр-міністром, додавши:

— Я щиро бажаю, щоб спадщина Бориса була збережена. Тисячі небайдужих британців відкрили свої серця та будинки, щоб дозволити більше 100 тис. українських жінок та дітей знайти притулок у Британії.

Це допомогло багатьом нашим солдатам продовжувати боротьбу, не турбуючись про свої родини.

Президент наголосив, що кількість українських прапорів, які “високо та гордо майорять” по всій Великобританії, свідчить про солідарність. Та підкреслив, що у Британії кожен повинен знати, що кожен день боротьби за своє існування український народ безмежно вдячний усім у Сполученому Королівстві.

Борис Джонсон відреагував на публікацію Зеленського та подяку за добрі слова.

— Підтримка Великою Британією України та її народу є непохитною, і ми продовжуватимемо підтримувати вас проти війни Путіна. Дякую тобі за дружбу, Володимире, ти герой, тебе всі люблять, – написав Джонсон.

7 липня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що йде у відставку. Також він залишає посаду лідера Консервативної партії.

Джерело: Daily Mail
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