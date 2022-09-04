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Ціни на газ в ЄС можуть оновити максимум через зупинку Північного потоку – Bloomberg

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
північний потік-2
Фото: Depositphotos

Ціни на природний газ в Європі можуть зрости до максимуму на тлі новин про терміни відновлення роботи газопроводу Північний потік.

Про це повідомило видання Bloomberg.

За даними агентства, новина про те, що постачання по газопроводу в Європі не відновиться в заплановані терміни, може вплинути на ринок енергоносіїв і викликати невизначеність, тим самим привести до значного цінового ралі з понеділка, що потенційно імітуватиме серпневі максимуми.

Зараз дивляться

– Ціни на газ останнім часом знизилися і продемонстрували найбільше тижневе падіння за всю історію спостережень після того, як дані показали, що Європа досягла своєї мети щодо заповнення сховищ на два місяці раніше запланованого терміну, – зазначили у виданні.

Нагадаємо, що 2 вересня російський ПАТ Газпром заявив, що газопровід Північний потік-1 не відкриється в суботу, як планувалося, що збільшує ризики відключень, нормування та серйозної рецесії в Європі. Трубопровід мали перезапустити після трьох днів технічного обслуговування.

Європа нарощувала свої запаси газу, намагаючись підготуватися до перспективи російського відключення, і має запас принаймні на частину зими. Ситуація може погіршитися, коли запаси скоротяться, особливо ближче до кінця опалювального сезону, або якщо на континент вдарить різке похолодання.

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