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Ґвалтівник, який обіймає жертву: у Мельбурні зафарбують мурал після обурення українців

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
на муралі у Мельбурні обіймаються українець і росіянин

Мурал із зображенням російського та українського солдатів, який намалювали у місті Мельбурн в Австралії, зафарбують після негативної реакції.

Про це повідомив художник Пітер Сітон.

За його словами, триповерховий мурал був задуманий як послання миру, але після обурення українців він пообіцяв зафарбувати його до 5 вересня.

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Посол України в Австралії Василь Мирошниченко назвав фреску вкрай образливою для всіх українців і закликав її видалити.

Стефан Романів з Австралійської федерації українських організацій порівняв це із ґвалтівником, який обіймає жертву. Зазначимо, що на муралі український та російських солдати обіймаються.

Нагадаємо, що викладачка Сіднейського університету Ольга Бойчак відреагувала на мурал та заявила, що не може бути обіймів з ворогом, який прийшов на українську землю вбивати та грабувати.

Вона наголосила, що війна Росії в Україні – це не конфлікт між двома народами – це вторгнення. Фреска створює відчуття фальшивої еквівалентності між жертвою та агресором.

ФотоОльга Бойчак

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