Мурал із зображенням російського та українського солдатів, який намалювали у місті Мельбурн в Австралії, зафарбують після негативної реакції.

Про це повідомив художник Пітер Сітон.

За його словами, триповерховий мурал був задуманий як послання миру, але після обурення українців він пообіцяв зафарбувати його до 5 вересня.

Посол України в Австралії Василь Мирошниченко назвав фреску вкрай образливою для всіх українців і закликав її видалити.

Стефан Романів з Австралійської федерації українських організацій порівняв це із ґвалтівником, який обіймає жертву. Зазначимо, що на муралі український та російських солдати обіймаються.

????Australian artist Peter Seaton has apologised and promised to remove a mural of #Ukrainian and #Russian soldiers hugging following a backlash from the #Ukrainian community and ???????? Ambassador to ???????? @AmbVasyl

The mural was dubbed morally inappropriate. pic.twitter.com/H70VQy6OLd

— KyivPost (@KyivPost) September 4, 2022