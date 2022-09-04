Вересень, 04 в 13:31

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 4 вересня перебуває з візитом у Німеччині, де вже відбулися переговори з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром.

– Зброя, фінанси, санкції, провокації Росії на ЗАЕС, наша інтеграція в ЄС, перемога та відбудова України. Все це на порядку денному обговорення з німецькими союзниками, – розповів глава уряду про мету візиту.

За його словами, для перемоги Україні потрібно ще більше важкого озброєння, зокрема РСЗВ MARS II та самохідних артустановок Panzerhaubitze 2000, які передала Німеччина.

Шмигаль сподівається, що восени ФРН також передасть надсучасну систему ППО IRIS-T.

Зараз дивляться

– Водночас ми очікуємо, що Німеччина стане одним із лідерів у розбудові протиповітряної оборони, – наголосив прем’єр.

Він повідомив, що обговорили зі Штайнмаєром План відновлення України, який необхідно реалізовувати вже зараз: ремонт критичної інфраструктури, відбудова лікарень, шкіл і житла.

– У 2023 році кошти та зусилля потрібно збільшувати в десятки разів, і ми впевнені, що Німеччина та ЄС будуть лідерами в цьому питанні. Штайнмаєр вкотре запевнив, що Німеччина буде пліч-о-пліч з Україною для того, аби забезпечити нашу перемогу, – підсумував Шмигаль.

Раніше міністр з питань економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце анонсував виділення Україні ще €200 млн на допомогу внутрішнім переселенцям, яких, за даними ООН, вже близько 7 млн.

Фото: Денис Шмигаль