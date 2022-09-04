Вересень, 04 в 19:20

На авіасалоні у місті Чанчунь китайські військові показали новий безпілотний літальний апарат Wuzhen-8, також відомий як WZ-8.

Відповідне відео у Twitter опублікував аналітик Інь Сура.

New Chinese supersonic drone Wuzhen-8 ! pic.twitter.com/xVAbWvw54l — Yin Sura 尹苏拉 (@yin_sura) August 29, 2022

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Вперше дрон показали ще рік тому в рамках авіашоу у місті Чжухай. До цього часу Китай не повідомляв про його застосування і вирішив ще раз продемонструвати безпілотний літальний апарат публіці.

За даними розробників, WZ-8 може використовуватися для розвідки та виконувати роль дрона-смертника з максимальною швидкістю до 3 махів або 3 700 км/год.

Його зможуть запускати зі стратегічного бомбардувальника H-6N, що дозволить помітно розширити діапазон використання БЛПА.

Китайський літак має радіус дії понад 8 000 км. У разі потреби WZ-8 може бути замаскований під високошвидкісну ракету, тобто перетвориться на дрон-камікадзе.

Утакому режимі роботи безпілотний літальний апарат зможе знищити американські винищувачі F-22 Raptor і F-35 Lightning II. Ще однією метою для WZ-8 є авіаносці.