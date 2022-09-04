Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Розганяється до 3 700 км/год і може “вбити” винищувач: у Китаї показали БПЛА WZ-8

Валентина Чорна, редакторка стрічки
китайський безпілотник Wuzhen-8

На авіасалоні у місті Чанчунь китайські військові показали новий безпілотний літальний апарат Wuzhen-8, також відомий як WZ-8.

Відповідне відео у Twitter опублікував аналітик Інь Сура.

Зараз дивляться

Вперше дрон показали ще рік тому в рамках авіашоу у місті Чжухай. До цього часу Китай не повідомляв про його застосування і вирішив ще раз продемонструвати безпілотний літальний апарат публіці.

За даними розробників, WZ-8 може використовуватися для розвідки та виконувати роль дрона-смертника з максимальною швидкістю до 3 махів або 3 700 км/год.

Його зможуть запускати зі стратегічного бомбардувальника H-6N, що дозволить помітно розширити діапазон використання БЛПА.

Китайський літак має радіус дії понад 8 000 км. У разі потреби WZ-8 може бути замаскований під високошвидкісну ракету, тобто перетвориться на дрон-камікадзе.

Утакому режимі роботи безпілотний літальний апарат зможе знищити американські винищувачі F-22 Raptor і F-35 Lightning II. Ще однією метою для WZ-8 є авіаносці.

Читайте
Намагаються врятуватися від українських безпілотників: РФ "модернізує" старі танки

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка