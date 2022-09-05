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Борис Джонсон підбив підсумки роботи на посаді прем’єр-міністра Великої Британії та привітав із перемогою свою наступницю Ліз Трасс.

Відповідний допис він оприлюднив у своєму офіційному Twitter-акаунті. Серед переліку здобутків є й підтримка України у розв’язаній РФ повномасштабній війні.

– Для мене було честю очолювати Консервативну партію протягом останніх трьох років, здобувши найбільшу за десятиліття більшість, завершивши Brexit, здійснюючи нагляд за найшвидшим у Європі розгортанням кампанії вакцинації та надаючи Україні життєво необхідну допомогу, – наголосив Джонсон.

Він привітав нового лідера Консервативної партії та майбутнього прем’єра Британії Ліз Трасс із рішучою перемогою. Джонсон закликав усіх консерваторів підтримати її “на 100%”.

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– Я знаю, що в неї є правильний план, що робити з кризою зростання вартості життя, як згуртувати нашу партію та продовжити велику роботу з об’єднання та покращення нашої країни, – додав політик.

Congratulations to @trussliz on her decisive win. I know she has the right plan to tackle the cost of living crisis, unite our party and continue the great work of uniting and levelling up our country. Now is the time for all Conservatives to get behind her 100 per cent. — Boris Johnson (@BorisJohnson) September 5, 2022

Як відомо, 5 вересня Консервативна партія Великої Британії назвала ім’я нового прем’єр-міністра. Цю посаду обійматиме Ліз Трасс, яка раніше була очільницею британського МЗС.

Трасс вступить на посаду 6 вересня, одразу після призначення королевою Єлизаветою II. Вона стане третьою жінкою-прем’єром в історії Великої Британії після Маргарет Тетчер та Терези Мей.

У передвиборчій кампанії Ліз Трасс пообіцяла продовжити політику Бориса Джонсона щодо підтримки України. На посаді прем’єрки вона планує одразу зателефонувати українському лідеру Володимиру Зеленському.

Хто така Ліз Трасс, як вона ставиться до України та РФ – читайте в матеріалі.