Борис Джонсон підбив підсумки роботи на посаді прем’єр-міністра Великої Британії та привітав із перемогою свою наступницю Ліз Трасс.

Відповідний допис він оприлюднив у своєму офіційному Twitter-акаунті. Серед переліку здобутків є й підтримка України у розв’язаній РФ повномасштабній війні.

Він привітав нового лідера Консервативної партії та майбутнього прем’єра Британії Ліз Трасс із рішучою перемогою. Джонсон закликав усіх консерваторів підтримати її “на 100%”.

Congratulations to @trussliz on her decisive win. I know she has the right plan to tackle the cost of living crisis, unite our party and continue the great work of uniting and levelling up our country. Now is the time for all Conservatives to get behind her 100 per cent.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) September 5, 2022