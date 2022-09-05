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Джонсон привітав Трасс і згадав про життєво необхідну допомогу Україні

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Джонсон привітав Трасс і згадав про життєво необхідну допомогу Україні
Фото: Факти ICTV

Борис Джонсон підбив підсумки роботи на посаді прем’єр-міністра Великої Британії та привітав із перемогою свою наступницю Ліз Трасс.

Відповідний допис він оприлюднив у своєму офіційному Twitter-акаунті. Серед переліку здобутків є й підтримка України у розв’язаній РФ повномасштабній війні.

– Для мене було честю очолювати Консервативну партію протягом останніх трьох років, здобувши найбільшу за десятиліття більшість, завершивши Brexit, здійснюючи нагляд за найшвидшим у Європі розгортанням кампанії вакцинації та надаючи Україні життєво необхідну допомогу, – наголосив Джонсон.

Він привітав нового лідера Консервативної партії та майбутнього прем’єра Британії Ліз Трасс із рішучою перемогою. Джонсон закликав усіх консерваторів підтримати її “на 100%”.

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– Я знаю, що в неї є правильний план, що робити з кризою зростання вартості життя, як згуртувати нашу партію та продовжити велику роботу з об’єднання та покращення нашої країни, – додав політик.

Як відомо, 5 вересня Консервативна партія Великої Британії назвала ім’я нового прем’єр-міністра. Цю посаду обійматиме Ліз Трасс, яка раніше була очільницею британського МЗС.

Трасс вступить на посаду 6 вересня, одразу після призначення королевою Єлизаветою II. Вона стане третьою жінкою-прем’єром в історії Великої Британії після Маргарет Тетчер та Терези Мей.

У передвиборчій кампанії Ліз Трасс пообіцяла продовжити політику Бориса Джонсона щодо підтримки України. На посаді прем’єрки вона планує одразу зателефонувати українському лідеру Володимиру Зеленському.

Хто така Ліз Трасс, як вона ставиться до України та РФ – читайте в матеріалі.

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