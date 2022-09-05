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Ліз Трасс розподілить крісла у своєму уряді 6 вересня

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Елізабет Трасс
Фото: Getty Images

Нова прем’єр-міністерка Британії Ліз Трасс розподілить крісла у своєму уряді у вівторок, 6 вересня.

Про це Sky News розповіла міністерка праці та пенсій Тереза ​​Коффі.

Коментуючи перемогу Трас на виборах, Коффі зазначила, що дуже схвильована і “нетерпляче чекає на завтра”.

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На запитання, чи збирається вона зберегти свою посаду в британському Кабміні, Коффі сказала, що все залежить від лідера партії.

– Усі посади будуть розподілені завтра, – наголосила міністр.

У виданні припускають, що Трас віддячить Коффі за її лояльність упродовж виборів.

Нагадаємо, 5 вересня Ліз Трасс оголосили переможницею у конкурсі на виборах прем’єр-міністра Британії. Однак вступить на посаду вона лише після затвердження її кандидатури королевою Єлизаветою ІІ 6 вересня.

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Джерело: Sky News
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