Макрон про ЗАЕС: Єдиний спосіб відновити безпеку – вивести війська РФ

Вересень, 05 в 17:16

Президент Франції Еммануель Макрон у понеділок, 5 вересня, назвав єдиним способом відновлення безпеки на Запорізькій атомній електростанції виведення окупаційних військ.

The Guardian пише, що президент України Володимир Зеленський провів з главою Франції Макроном півторагодинні телефонні переговори. За даними Єлисейського палацу, лідер Франції зазначив, що єдиним способом відновити безпеку на захопленій росіянами ЗАЕС є виведення російських окупаційних військ.

До цього глави України та Франції обмінялися оцінками щодо результатів місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.

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Крім того, співрозмовники скоординували подальшу військову підтримку з боку Франції.