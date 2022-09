У понеділок, 5 вересня, 47-річну Елізабет Трасс оголосили новою прем’єр-міністеркою Великої Британії. Вона вступить на посаду 6 вересня – одразу після призначення королевою.

Церемонія пройде у маєтку королеви Балморал у Шотландії, а не у Букінгемському палаці.

Всього Трасс набрала 81,3 тыс голосів консерваторів, тоді як колишній міністр фінансів Ріші Сунак отримав всього 60,4 тис. голосів.

Факти ICTV розповідають про Ліз Трасс, яка стала третьою жінкою-прем’єркою Британії після Маргарет Тетчер та Терези Мей.

Ліз Трасс подолала чималий шлях у пошуках ключів від Даунінг-стріт, пише The Guardian. Політикиня навчалася у Мертон-коледжі Оксфордського університету, тоді ж очолювала гілку Ліберально-демократичної партії. Юна Трасс активно виступала за легалізацію канабісу та навіть скасування монархії у Британії. Але у 1996 році долучилася до консерваторів.

Маючи фінансову освіту, вона кілька років пропрацювала в бізнесі, перш ніж стартувати у політиці. Але перші спроби були глевкими – вона програла на виборах у своїх округах у Західному Йоркширі у 2001 та 2005 роках. Їй це вдалося з третьої спроби у 2008 році, коли вона була обрана до міськради Гринвіча.

Тоді ж вона починає працювати у консервативному аналітичному центрі Reform. Там її помітив тодішній лідер консерваторів Девід Кемерон та обрав кандидаткою на округ Південно-Західний Норфолк, де торі гарантовано вигравали. Вибори 2010 року Трасс виграла з відривом у понад 13 тис. голосів.

Після цього остаточно сформувалися її політичні погляди – лібертаріанство тетчерівського зразка: менше податків і соціальних виплат, більше підприємницької свободи й вільної торгівлі.

У 2012 році політикиня почала працювати в Міністерстві освіти, а за два роки очолила Міністерство екології.

Вона була противником Brexit та називала його “потрійною трагедією”, але після референдуму змінила погляди на протилежні. Трасс заявила, що вихід із ЄС став для Британії можливістю стати кращою.

Трасс однією з перших підтримала кандидатуру Бориса Джонсона після відставки Терези Мей у 2019 році. І до останнього підтримувала прем’єра напередодні його відставки. Через це саме її кандидатуру Борис Джонсон підтримав як свою наступницю.

Перш ніж очолити МЗС у кабінеті Джонсона вона була очільницею Міністерства торгівлі.

Багато політологів прогнозують, що курс уряду Трасс буде якщо не більш жорстким щодо Росії, аніж уряду Джонсона, то принаймні так само безкомпромісним.

Трасс підтримала британців, які вступили до Іноземного легіону та пліч-о-пліч з українцями воюють проти російських загарбників, а також сказала, що Росію реально можна витіснити з Криму.

У червні 2022 року вона заявила для BBC, що “та територія України, яку захопила Росія, є незаконно окупованою”. Це було відповіддю на слова експрезидента РФ Дмитра Медведєва, який заявив, що будь-яке зазіхання на територію, яку Москва окупувала у 2014 році, може призвести до Третьої світової.

Британські експерти кажуть, що її слова сигналізують про те, що Трасс, ймовірно, знову підтвердить військову підтримку Британією України, про що свідчать також візити Джонсона до Києва.

За його словами, перемога Трасс не вплине на відносини Сполученого Королівства з РФ, які не функціонують ще після вбивства Олександра Литвиненка на території Британії. Трасс може продовжувати тиск на Росію, в той час як енергетична криза, посилена санкціями проти Москви, може спокусити інші європейські країни зайняти м’якшу позицію.

Наприкінці серпня Трасс заявила, що свою першу телефонну розмову в разі обрання лідером Консервативної партії, а отже, і главою уряду, вона здійснить із Володимиром Зеленським.

Вона підтвердила, що хоче якнайшвидше здійснити візит до України та запевнила, що Україна не матиме “кращого союзника”, ніж Британія.

Трасс також пообіцяла розсекретити більше розвідувальних даних МІ-6 про російську діяльність в разі обрання на посаду прем’єра, щоб ще більше викрити брехню Володимира Путіна.

Видання The New York Times зазначає, що дипломати та аналітики в Лондоні та Вашингтоні стверджують, що відносини зі США та, тим більше, з Європою можуть погіршитися.

Там зазначають, що адміністрація Байдена уважно стежить та стурбована тим, що суперечка може загрожувати чвертьвіковому миру в Північній Ірландії, забезпеченому Белфастською угодою.

Американські ЗМІ широко тиражували її заяву, коли вона сказала, що її країні не потрібно змагатися за прихильність США. За її словами, британцям не варто хвилюватися, “як дівчина-підліток на вечірці, якщо нас вважають недостатньо хорошими”.

Газета також пише, що Трасс, найімовірніше, подвоїть підтримку України, розпочату Джонсоном.

Британська газета The Telegraph наголошує, що найбільше Росія боїться перемоги Трасс, оскільки те, як часто Росія говорить про когось, багато говорить про те, кого бояться, а хто не має значення.

NYT в іншій статті зазначає, що першим завданням Трасс на посаді лідера торі буде змусити об’єднати партію, яка втратила підтримку серед виборців. Опитування, проведене минулого тижня фірмою YouGov, показало, що консерватори відстають від лейбористів на 15%, що є найбільшим відривом за майже десятиліття.

Політичний кореспондент The Guardian Пітер Вокер написав про головні виклики, з якими зіткнеться Ліз Трасс в разі обрання прем’єром. Він впевнений, що вона, як і Джонсон, підтримуватиме свою непохитну підтримку боротьби України проти російських загарбників.

Але, як і інші світові лідери, Трасс зіткнеться з труднощами через кризу зростання цін на енергоносії, які зокрема мають стосунок до війни. Він додає, що Трасс, безсумнівно, залишиться відданою Україні. Але оскільки наслідки війни ставатимуть дедалі відчутнішими, у Консервативній партії, можливо, шукатимуть альтернативний план.

На думку CNN, найактуальнішою проблемою для Трасс стане стрімке зростання вартості електроенергії, яке може спровокувати хвилю закриття підприємств і змусити мільйони людей вибирати між їжею та опаленням будинків цієї зими. Експерти попереджають, що люди стануть бідними, а смертність від холодної погоди може зрости, якщо не вжити заходів.

За тиждень до оголошення нового прем’єра Британії чимало західних медіа почали проводити паралелі між Трасс та Залізною леді Маргарет Тетчер.

Річ у тім, що на початку виборчих перегонів за лідерство консерваторів її запитали, ким із минулих прем’єр-міністрів партії вона найбільше захоплюється. Ліз Трасс дала чітку відповідь: Маргарет Тетчер.

Інколи британські медіа навіть звинувачували Трасс у косплеї Тетчер. Звертали увагу на її постійні згадки про знищення ортодоксії істеблішменту, про боротьбу з профспілками та протистояння Росії, а також її вбрання, яке, як пише The Independent, “так часто імітувало вбрання місіс Тетчер”.

Щоразу Трасс парирувала та відкидала подібні звинувачення, заявляючи, що вона сама по собі:

Щодо Тетчер, то вона виросла у сусідньому Лінкольнширі, ходила до загальноосвітньої школи і, очевидно, все життя працювала, щоб досягти успіху.

Liz Truss denies ever “inviting comparisons” between herself and Margaret Thatcher, and blames “the media for keeping going on about it.” pic.twitter.com/PtGeDFeHY1

— Adam Bienkov (@AdamBienkov) August 23, 2022