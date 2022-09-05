Вересень, 05 в 15:45

Ще рік тому Німеччина заявляла, що росіяни – надійний партнер із постачання газу. Та ситуація змінилася – напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав абсолютно протилежне.

Європа втратила довіру до Росії, а це в західному світі дуже важливо.

Про те, як Європа змінила своє ставлення до Росії, з Фактами ICTV поділилася радниця міністра енергетики Лана Зеркаль.

Зараз дивляться

– Насправді вони (європейці. – Ред.) не замислювалися дуже довго. Ще влітку 2021 року, в серпні, Альтмаєр, який був міністром економіки й енергетики Німеччини, приїздив сюди і розповідав нам на тристоронній зустрічі з міністром енергетики Гренхольм зі Сполучених Штатів, що росіяни є надійними постачальниками, що вони ніколи за 50 років не порушували своїх контрактів, і що вони повністю покладаються на Газпром у питанні постачання газу, – нагадує Лана Зеркаль.

Однак Лана Зеркаль переконана, що Європа таки відмовиться остаточно від російського газу.

– Вони мали привілей – довгі контракти з росіянами, на які вони покладалися, і ці довгі контракти з росіянами зараз виявилися не вартими нічого. Я впевнена, що вони відмовляться, тому що вони втратили основне і головне, на чому базувалася впевненість росіян у своєму домінуванні – вони втратили довіру до росіян. А для західного суспільства це дуже важливо. Тому зараз вони вкладаються в альтернативну енергетику і в побудову LNG-терміналів, яких до цього не було в їхніх планах. Вони розуміють, що не можна так, як вони покладалися на одного постачальника, жити далі. Єдина країна, яка продовжує використовувати виключно одного постачальника – це Угорщина, – наголосила Зеркаль.

Росія роками підсаджувала Європу на газову голку, як і Україну, вважає Зеркаль. Це була послідовна політика.

Те, що відбувається в Європі з газом, каже вона, це також наслідок послідовної політики росіян щодо присаджування Європи на газову голку. Вони дійсно були впевнені в тому, що газ, особливо російський, для них є транзитним видом палива, який вони можуть використовувати при зеленому переході.

І дійсно, якщо подивитися на тих же німців – вони були ладні відмовитися від вугілля, від ядерної енергетики, аби тільки мати можливість використовувати російський газ. І зараз вони є заручниками цього рішення, їхні промисловості повністю залежать від російського газу, особливо в таких областях, як Баварія. Вони мають можливість отримувати газ тільки з двох маршрутів – Північного потоку і українського маршруту, то ви уявляєте, як складно зараз їхній економіці? Вони змушені практично закривати виробництва, констатує Зеркаль.

Нагадаємо, за останні кілька місяців Росія кілька разів зупиняла постачання газу до Європи, і таким чином створювала штучну кризу та по суті шантажувала ЄС.