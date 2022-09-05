Вересень, 05 в 11:24

У столиці Афганістану Кабулі 5 вересня пролунав вибух біля посольства РФ. Теракт стався на вулиці Дар-уль-Аман близько 11:00.

Оновлено о 11:51. МЗС РФ повідомило про загибель двох співробітників дипломатичної місії внаслідок вибуху у Кабулі. Там додали, що серед громадян Афганістану також є постраждалі.

Зазначається, що вибух стався, коли багато афганців стояли перед посольством, щоб заплатити за візи.

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Спочатку місцеві ЗМІ повідомляли, що вибух стався безпосередньо біля воріт посольства. Водночас RT Arabic повідомило, що терорист підірвав себе біля повороту до будівлі посольства. Метою атаки була група студентів. За попередньою інформацією, кількість загиблих може досягати 20 осіб.

За даними поліції, нападника застрелили озброєні охоронці, коли він наблизився до воріт.

– Нападник-смертник, не досягнувши мети, був застрелений охоронцями російського посольства (Талібан). Інформації про жертви поки що немає, – розповів очільник поліцейського округу, де стався напад, Мавлаві Сабір.

Зазначимо, що РФ є однією з небагатьох країн, які зберегли посольство в Кабулі після того, як Талібан захопив країну понад рік тому.

Хоча Москва офіційно не визнає уряд Талібану, вони вели переговори з офіційними особами щодо угоди про постачання бензину та інших товарів.

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Фото: скриншот з відео