Зеленський розповів про останню розмову з Джонсоном як прем’єром Британії
Фото: Офіс президента
У понеділок, 5 вересня, президент України Володимир Зеленський провів підсумкову розмову із Борисом Джонсоном у його нинішньому статусі прем’єр-міністра Британії.
Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці українського глави у Twitter.
– Від імені всього українського народу подякував за особисту сміливість, принциповість та видатний внесок у протидію агресії РФ. З нетерпінням чекаю на співпрацю з великим другом України в новому статусі, – сказано у заяві Володимира Зеленського.
Нагадаємо, 5 вересня стало відомо, що новим главою британського уряду стане Ліз Трасс. Перед початком роботи її кандидатуру має затвердити королева Британії Єлизавета ІІ 6 вересня.
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