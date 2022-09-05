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Зеленський розповів про останню розмову з Джонсоном як прем’єром Британії

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Борис Джонсон і Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

У понеділок, 5 вересня, президент України Володимир Зеленський провів підсумкову розмову із Борисом Джонсоном у його нинішньому статусі прем’єр-міністра Британії.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці українського глави у Twitter.

– Від імені всього українського народу подякував за особисту сміливість, принциповість та видатний внесок у протидію агресії РФ. З нетерпінням чекаю на співпрацю з великим другом України в новому статусі, – сказано у заяві Володимира Зеленського.

Нагадаємо, 5 вересня стало відомо, що новим главою британського уряду стане Ліз Трасс. Перед початком роботи її кандидатуру має затвердити королева Британії Єлизавета ІІ 6 вересня.

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