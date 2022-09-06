Вересень, 06 в 11:08

Борис Джонсон виголосив прощальну промову перед тим, як офіційно залишив посаду прем’єр-міністра Великої Британії.

У зверненні він згадав про Brexit (вихід Британії з ЄС), оперативне розгортання вакцинації проти коронавірусу, і подякував міністрам свого уряду за ефективне протистояння російському диктатору Володимиру Путіну.

Також у своїй промові Джонсон згадав про підтримку України. Він додав, що довгострокові постачання британської зброї Україні, за які він виступав спочатку, цілком могли допомогти змінити хід найбільшої за останні 80 років війни в Європі.

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Крім того, Борис Джонсон заявив про підтримку Ліз Трасс, яка замінить його на посаді, і висловив упевненість, що новий уряд допоможе Великій Британії подолати енергетичну кризу.

– Я знаю, що Ліз Трасс і цей консервативний уряд зроблять усе можливе, щоб люди пройшли через кризу. І ми переможемо. Якщо Путін думає, що він зможе досягти успіху, шантажуючи і залякуючи британський народ, то він глибоко помиляється, – сказав він.

Борис Джонсон залишив будинок на Даунінг-стріт, 10, у супроводі своєї дружини під гучні оплески.

Thank you Boris. pic.twitter.com/iNZxWK0u7N — UK Prime Minister (@10DowningStreet) September 6, 2022

Очікується, що пізніше Джонсон прибуде до Шотландії для зустрічі з королевою Єлизаветою II, де і заявить монарху про відставку.

Потім для першої приватної аудієнції з королевою запросять його наступницю Ліз Трасс. Єлизавета II призначить її наступним прем’єр-міністром Великої Британії та попросить сформувати уряд.