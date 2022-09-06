Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Путін помиляється, якщо думає, що може нас залякати: Джонсон виголосив прощальну промову

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Борис Джонсон
Фото: Getty Images

Борис Джонсон виголосив прощальну промову перед тим, як офіційно залишив посаду премєр-міністра Великої Британії.

У зверненні він згадав про Brexit (вихід Британії з ЄС), оперативне розгортання вакцинації проти коронавірусу, і подякував міністрам свого уряду за ефективне протистояння російському диктатору Володимиру Путіну.

Також у своїй промові Джонсон згадав про підтримку України. Він додав, що довгострокові постачання британської зброї Україні, за які він виступав спочатку, цілком могли допомогти змінити хід найбільшої за останні 80 років війни в Європі.

Зараз дивляться

Крім того, Борис Джонсон заявив про підтримку Ліз Трасс, яка замінить його на посаді, і висловив упевненість, що новий уряд допоможе Великій Британії подолати енергетичну кризу.

– Я знаю, що Ліз Трасс і цей консервативний уряд зроблять усе можливе, щоб люди пройшли через кризу. І ми переможемо. Якщо Путін думає, що він зможе досягти успіху, шантажуючи і залякуючи британський народ, то він глибоко помиляється, – сказав він.

Борис Джонсон залишив будинок на Даунінг-стріт, 10, у супроводі своєї дружини під гучні оплески.

Очікується, що пізніше Джонсон прибуде до Шотландії для зустрічі з королевою Єлизаветою II, де і заявить монарху про відставку.

Потім для першої приватної аудієнції з королевою запросять його наступницю Ліз Трасс. Єлизавета II призначить її наступним прем’єр-міністром Великої Британії та попросить сформувати уряд.

Читайте
Хто така Ліз Трасс – нова прем'єрка Британії, та як вона ставиться до України і РФ

Джерела: The Guardian, Daily Mail
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка