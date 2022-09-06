Вересень, 06 в 7:50

Президент США Джо Байден заявив, що Російську Федерацію не потрібно визнавати країною-спонсором тероризму.

Про це американський лідер заявив під час пресконференція в Білому домі.

На питання одного з журналістів, чи повинна Росія бути визнана державою-спонсором тероризму, Байден відповів: “Ні”.

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Нагадаємо, що 1 березня президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів країн світу й попросив визнати Росію державою-терористом після того, як РФ завдала ракетного удару по центральній площі Харкова.

3 травня до Конгресу США звернулася Верховна рада з проханням визнати Росію країною-спонсором тероризму.

27 липня Сенат США одноголосно схвалив необов’язкову резолюцію, яка закликає визнати Росію державою – спонсором тероризму через її дії у Чечні, Грузії, Сирії та Україні, які призвели до “смертей незліченної кількості невинних чоловіків, жінок і дітей”.

Водночас Кремль 13 серпня заявив, що визнання може розірвати американсько-російські зв’язки.

Детальніше про те, що означатиме визнання РФ країною-терористом, читайте на Фактах ICTV.