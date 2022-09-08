Британський фунт впав до найнижчого рівня з 1985 року

Вересень, 07 в 21:04

Фунт стерлінгів впав до найнижчого рівня проти долара з 1985 року. Станом на 7 вересня, курс британського фунта становить 1,1407 долара.

Інвестори припускають, що зниження податків і збільшення державних витрат за нового уряду можуть погіршити економічну ситуацію Великої Британії.

Фунт втратив більше ніж 15% проти долара цього року, що вплинуло як на міцність долара, так і на економічні перспективи Британії. Інфляція у Британії вже стала однією з найвищих серед країн Великої сімки (G7).

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Елізабет Трасс стала новим прем’єр-міністром Великої Британії, пообіцявши допомогти людям впоратися зі стрімким зростанням рахунків за електроенергію, але водночас чітко давши зрозуміти, що вона хоче знизити податки, зазначають іноземні видання. Вона також виключила можливість розширення податку на несподіваний прибуток для нафтогазових компаній.