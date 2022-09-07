Кому має належати Україна: МЗС відреагувало на пропаганду в школах Угорщини

Вересень, 07 в 11:49

Міністерство закордонних справ вимагає якнайшвидше виправити неправдиву інформацію про Україну в підручнику географії для восьмикласників Угорщини.

Дипломати вже провели зустріч в угорському зовнішньополітичному відомстві, щоб наголосити на неприйнятності подання недостовірних та викривлених фактів про Україну, зазначає речник МЗС Олег Ніколенко.

Українську сторону обурило, що угорським школярам пропонують до вивчення спотворену інформацію про Україну.

Зараз дивляться

У розробленому державним центром OFI підручнику, що є обов’язковим для угорських учнів, ідеться, зокрема, про те, що “на Сході України значну частку населення становлять росіяни, а на Кримському півострові – їх більшість”.

– Дві східнослов’янські мови (російська, українська) – схожі. У частинах країни, населених росіянами, – п’ята частина населення розмовляє змішаною російсько-українською мовою. Незважаючи на це, дві етнічні групи часто ворогують між собою. Їхнє протистояння спровокувало збройний конфлікт за Кримський півострів, – пишуть про Україну в підручнику з географії для восьмого класу.

Угорських школярів вчать, що “Карпати – єдині гори в Україні, біля підніжжя яких розташовані історичні угорські міста – Унгвар (Ужгород), Мункач (Мукачеве), Хушт”.

Загальна економічна ситуація в країні, ідеться в підручнику далі, “не є сприятливою для угорців, до того ж, Закарпаття є одним із найбільш відсталих районів”.

Населення України, стверджують укладачі угорських підручників, “стрімко скорочується через природні причини та еміграцію. Здоров’я населення – погане, тож рівень тривалості життя в Україні може бути чи не найбільш низьким на континенті”.

Перше запитання, на яке пропонують відповісти угорським школярам, – “Кому має належати Україна?”

Проілюстрували запитання зображенням, на якому прапор України тягнуть у різні боки ведмідь, що уособлює Росію, та два чоловіки із символікою ЄС та США.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 196-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: NKP