Понад 40% українців, які поїхали через війну, вже знайшли роботу за кордоном – дослідження

Вересень, 07 в 17:43

Близько 43% українців, які через війну були змушені виїхати за кордон, вже знайшли роботу та працюють на постійній основі. Кількість працевлаштованих громадян збільшилася на 11% за другу половину серпня.

Про це йдеться у дослідженні компанії Gradus Research. У повідомленні йдеться, що бажання зовнішніх мігрантів повернутися в Україну за першої можливості залишається високим – близько 55% людей.

Зараз дивляться

– Частина українців повернулася додому перед початком навчального року, чим і пояснюється зміна цього показника. Водночас бачимо, що респонденти, які ще у серпні вагалися у своєму рішенні, вже визначилися. Близько 27% прагнуть залишитися на новому місці проживання. Вони шукають там роботу і джерела стабільного доходу, – йдеться у дослідженні.

Значно більше людей (близько 49%) мають впевненість в отриманні заробітньої плати у майбутньому з-поміж українців, які переїхали за кордон, а також жителі західних (42%) та центральних (38%) областей України.

У порівнянні з попередньою хвилею мігрантів спостерігається значуще зростання частки тих, чий дохід збільшився (+8% до сьомої хвилі).