У Польщі допускають війну проти Росії у найближчі 3-10 років

Вересень, 07 в 16:45

У найближчі три-десять років може з’явитися “серйозний ризик” російського вторгнення до Польщі. Про це заявив заступник глави Міноборони країни Марцін Очєпа, повідомляє PAP.

Він зазначив, що Варшаві слід використати цей час, щоб максимально посилити армію.

— Є серйозний ризик війни з Росією, з яким ми зіткнемося у період від трьох до десяти років, – спрогнозував він.

За його словами, все залежатиме від того, як закінчиться повномасштабна війна, яку РФ розв’язала проти України.

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Саме стільки часу, вважає Очєпа, потрібно буде Росії, щоб відновити її військовий потенціал після війни проти України.

На наступний рік у проєкті оборонного бюджету Польщі заплановано рекордні витрати на армію – понад 97 млрд злотих (понад $19,5 млрд). Очєпа каже, що за новим позабюджетним механізмом, Фондом підтримки ЗС, планується освоїти 30-40 млрд злотих ($6-8 млрд).

Він додав, що Варшава має використати цей час для максимального переозброєння польської армії.

Наразі відомо, що Міноборони Польщі обговорює плани придбання реактивних систем залпового вогню K239 Chunmoo виробництва Південної Кореї. А також потенційну закупівлю у США близько 500 високомобільних артилерійських ракетних систем M142 або HIMARS.

Джерело: PAP

Фото: Marcin Ociepa