Байден сьогодні обговорить з лідерами G7, НАТО та ЄС подальшу підтримку України – Bloomberg

Вересень, 08 в 9:40

Президент США Джо Байден планує 8 вересня провести переговори з союзниками, включно з лідерами країн G7, НАТО та ЄС, для обговорення подальшої допомоги Україні, пише Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

Американський лідер відновлює відеоформат переговорів, який використовували у перші місяці війни.

– Байден прагне зберегти єдність у підтримці України. Його розмова з іншими лідерами припадає на тиждень, коли Велика Британія привела до присяги нового лідера Ліз Трасс, яка позиціонує себе як яструб у протистоянні з Росією, – сказав один із співрозмовників.

За його словами, переговори відбудуться перед тим, як президент Росії Володимир Путін зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпіном уперше з моменту початку війни у ​​лютому – на полях саміту Шанхайської організації співробітництва, що відбудеться 15-16 вересня в Узбекистані.

Зараз дивляться

Раніше у Білому домі сказали, що президент США Джо Байден прийняв остаточне рішення не визнавати Росію державою – спонсором тероризму.

Пояснили, що це може призвести до затримки експорту продовольства та поставити під загрозу угоди щодо перевезення товарів через Чорне море.