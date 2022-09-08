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Будуть HIMARS і не тільки: США оголосять про постачання Україні зброї ще на $675 млн

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Будуть HIMARS і не тільки: США оголосять про постачання Україні зброї ще на $675 млн
Фото: Генштаб ЗСУ

Пентагон оголосить про постачання Україні нової партії озброєння на $675 млн у четвер, 8 вересня.

Про це повідомило видання Thе Washington Post із посиланням на представника уряду США.

Очікувана партія передбачатиме додаткові снаряди для артилерійських ракетних установок HIMARS.

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Чиновник, який говорив на умовах анонімності, сказав, що снаряди для високомобільної артилерійської ракетної системи супроводжуватимуться транспортними засобами та іншим обладнанням для військових.

Нагадаємо, Білий дім 2 вересня запросив у Конгресу США схвалити $13,7 млрд для розв’язання проблеми військового вторгнення Росії в Україну, що продовжується, в межах законопроєкту про короткострокове фінансування.

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Джерело: The Washington Post
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