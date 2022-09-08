Хто займе трон після Єлизавети II? Як виглядає королівська лінія успадкування

Вересень, 08 в 18:44

Увесь світ стривожений новиною про погіршення здоров’я королеви Сполученого Королівства Єлизавети II. Наразі королева перебуває у замку Балморал у Шотландії, куди прямують її діти та онуки.

Ще після святкування у лютому платинового ювілею правління Єлизавети II багатьох почало цікавити, хто наступним посяде трон.

А в липні королева передала частину своїх королівських повноважень своєму 73-річному сину, принцу Чарльзу.

Зараз дивляться

Факти ICTV розповідають, хто стане новим монархом Великої Британії в разі смерті Єлизавети II.

Хто стане наступним королем або королевою Британії?

Після смерті Єлизавети II трон успадкує старший син королеви – принц Чарльз. Це означає, що саме він стане наступним королем, а його дружина Камілла – королевою-консортом.

Тож наступним монархом буде король Карл – це монарше ім’я принца Чарльза.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@clarencehouse)

73-річного принца Чарльза коронують після смерті його матері Єлизавети, яка зійшла на престол у 1952 році у віці 25 років.

Потім престол посяде принц Вільям, син принца Чарльза і онук королеви Єлизавети II. Після його правління принц Джордж, син принца Вільяма, онук принца Чарльза та правнук королеви Єлизавети II.

Щодо жінки на престолі, то наступною офіційною королевою в британській лінії спадкоємства є принцеса Шарлотта – донька принца Вільяма. Але наразі вона четверта у престолонаслідуванні.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Молодший син принца Вільяма та Кетрін, герцогині Кембриджської, — принц Луї, який народився 23 квітня 2018 року може успадкувати трон лише після своєї сестри Шарлотти.

Далі черга за принцем Гаррі – сином принца Чарльза і Діани, принцеси Уельської, та братом принца Вільяма. За ним йдуть його діти Арчі Гаррісон Маунтбаттен-Віндзор і Лілібет Даяна Маунтбаттен-Віндзор.

Про погіршення стану здоров’я королеви Єлизавети II оголосили наступного дня після скасування 96-річною королевою засідання своєї Таємної ради. Лікарі їй наказали відпочити від справ.

Що наразі відбувається біля Букінгемського палацу та у замку Балморал, де перебуває королева Єлизавета II та куди з’їжджається королівська сім’я, ви можете стежити у нашому онлайні.