Хто займе трон після Єлизавети II? Як виглядає королівська лінія успадкування
Увесь світ стривожений новиною про погіршення здоров’я королеви Сполученого Королівства Єлизавети II. Наразі королева перебуває у замку Балморал у Шотландії, куди прямують її діти та онуки.
Ще після святкування у лютому платинового ювілею правління Єлизавети II багатьох почало цікавити, хто наступним посяде трон.
А в липні королева передала частину своїх королівських повноважень своєму 73-річному сину, принцу Чарльзу.
Факти ICTV розповідають, хто стане новим монархом Великої Британії в разі смерті Єлизавети II.
Хто стане наступним королем або королевою Британії?
Після смерті Єлизавети II трон успадкує старший син королеви – принц Чарльз. Це означає, що саме він стане наступним королем, а його дружина Камілла – королевою-консортом.
Тож наступним монархом буде король Карл – це монарше ім’я принца Чарльза.
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73-річного принца Чарльза коронують після смерті його матері Єлизавети, яка зійшла на престол у 1952 році у віці 25 років.
Потім престол посяде принц Вільям, син принца Чарльза і онук королеви Єлизавети II. Після його правління принц Джордж, син принца Вільяма, онук принца Чарльза та правнук королеви Єлизавети II.
Щодо жінки на престолі, то наступною офіційною королевою в британській лінії спадкоємства є принцеса Шарлотта – донька принца Вільяма. Але наразі вона четверта у престолонаслідуванні.
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Молодший син принца Вільяма та Кетрін, герцогині Кембриджської, — принц Луї, який народився 23 квітня 2018 року може успадкувати трон лише після своєї сестри Шарлотти.
Далі черга за принцем Гаррі – сином принца Чарльза і Діани, принцеси Уельської, та братом принца Вільяма. За ним йдуть його діти Арчі Гаррісон Маунтбаттен-Віндзор і Лілібет Даяна Маунтбаттен-Віндзор.
Про погіршення стану здоров’я королеви Єлизавети II оголосили наступного дня після скасування 96-річною королевою засідання своєї Таємної ради. Лікарі їй наказали відпочити від справ.
Що наразі відбувається біля Букінгемського палацу та у замку Балморал, де перебуває королева Єлизавета II та куди з’їжджається королівська сім’я, ви можете стежити у нашому онлайні.