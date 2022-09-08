Вересень, 08 в 20:50

Єлизавета II — королева Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Історія її правління розпочалася 2 червня 1953 року, через 16 місяців після смерті короля Георга VI.

Коронація 27-річної Єлизавети на британський престол відбулася у Вестмінстерському палаці. Святкова церемонія з цієї нагоди стала першою значною подією у Великій Британії після закінчення Другої світової війни.

Вона є чинним монархом ще 14 країн Співдружності націй — Канади, Австралії, Нової Зеландії, Ямайки, Багамських Островів, Гренади, Папуа Нової Гвінеї, Соломонових Островів, Тувалу, Сент-Люсії, Сент-Вінсенту і Гренадин, Антигуа і Барбуди, Белізу, Сент-Кіттсу і Невісу. У всіх цих країнах, окрім Сполученого Королівства, її представниками є генерал-губернатори, яких вона призначає.

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Королева Єлизавета II очолює Велику Британію вже майже 70 років. Факти ICTV зібрали в фотографіях історію правління найстаршого монарха.

Єлизавета II у замку Балморал з одним зі своїх коргі. Дата: 28 вересня 1952 року. Фото: Getty Images.

Церемонія коронації у Вестмінстерському абатстві, Лондон. Дата: 2 червня 1953 року. Фото: Getty Images.

Королева Єлизавета II та принц Філіп, герцог Единбурзький позують для портрета, Букінгемський палац, Лондон. Дата: 1 грудня 1958 року. Фото: Getty Images.

Єлизавета II фотографує свого коргі у Віндзорському парку у Віндзорі, Англія. Дата: 1 січня 1960 року. Фото: Getty Images.

Королева, герцог Единбурзький, принц Уельський, принц Ендрю, принц Едвард і принцеса Анна в замку Балморал, Шотландія, під час щорічної літньої відпустки королівської родини. Дата: 22 серпня 1972 року. Фото: Getty Images.

Принцеса Уельська з королевою та подружками нареченої за лаштунками Букінгемського палацу. Дата: 29 липня 1981 року. Фото: Getty Images.

Принцеса Діана з королевою Єлизаветою дивляться матч у поло у Віндзорі. Принцеса Уельська одягнена в сукню для вагітних. Дата: 30 травня 1982 року. Фото: Getty Images.

Королева Єлизавета II виступає на спільному засіданні Конгресу США у Вашингтоні, округ Колумбія. Дата: 1 травня 1991 року. Фото: Getty Images.

Королева та принц Філіп повертаються до Букінгемського палацу після параду кінної гвардії в Лондоні, Англія. Дата: 17 червня 2006 року. Фото: Getty Images.

Єлизавета II вручає принцу Чарльзу почесну медаль Вікторії від Королівського садівничого товариства під час візиту на виставку квітів у Лондоні. Дата: 18 травня 2009 року. Фото: Getty Images.

Королева Єлизавета II відвідує службу для ордена Британської імперії в соборі Святого Павла в Лондоні, Англія. Дата: 7 березня 2012 року. Фото: Getty Images.

Хлопець робить селфі з Єлизаветою II під час відвідування критого ринку Святого Георгія в Белфасті. Королева перебувала з візитом у Північній Ірландії протягом трьох днів. Дата: 24 червня 2014 року. Фото: Getty Images.

Королева Єлизавета II та принц Гаррі відвідали щорічну виставку квітів Челсі в Лондоні, Англія. Дата: 18 травня 2015 року. Фото: Getty Images.

Єлизавету II вітає принц Чарльз під час поїздки на церемонію запалювання світильників на честь її 90-річчя у Віндзорі, Англія. Дата: 21 квітня 2016 року. Фото: Getty Images.

(Зліва направо) Принц Чарльз, принц Уельський, принц Ендрю, герцог Йоркський, Камілла, герцогиня Корнуольська, королева Єлизавета II, Меган Маркл, герцогиня Сассекська, принц Гаррі, герцог Сассекський, принц Вільям, Герцог Кембриджський і Кетрін, герцогиня Кембриджська спостерігають за польотом RAF на балконі Букінгемського палацу. Дата: 10 липня 2018 року. Фото: Getty Images.

8 вересня стало відомо, що на 97-му році життя померла Єлизавета II – королева Великої Британії. Про смерть королеви повідомили у Букінгемському палаці.