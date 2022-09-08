Вересень, 08 в 13:31

Через можливі проблеми з опаленням взимку до Польщі можуть прибути від 200 до 500 тис. українських біженців.

За словами міністра охорони здоров’я Польщі Адама Нєдзєльського, після періоду стабілізації, пов’язаного з теплими місяцями, Європейський Союз стикнеться із зимовим викликом.

Цього місяця уряд має намір ще раз внести зміни до українського спецзакону, щоб спростити та оцифрувати процедури для біженців, які шукають роботу.

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Політолог, професор Мацєй Дущик вважає, що Польща у справі прийняття біженців перебуває на межі своїх можливостей. Якщо зимова хвиля мігрантів перевищуватиме 200 тис. осіб, то виклик може бути занадто великим.

– Треба бути готовим до того сценарію, що самотужки ми не можемо розв’язати цю проблему. Ми можемо спочатку переселити новоприбулих в середину країни, але якщо нам це не вдасться, ми повинні зробити це в межах ЄС, погодивши цю справу з іншими членами співдружності. Однак це все одно має бути добровільне, а не примусове переселення. Такий сценарій повинен бути опрацьований і готовий до дії, – наголошує аналітик.

Додатковою проблемою міграції в зимовий період, яку необхідно враховувати, є висока вартість перебування біженців.

За оцінками професора Дущика, на кінець серпня 2022 року в Польщі було приблизно 2-2,2 млн українців.

Згідно з соціологічним дослідженням Міграційної Платформи EWL та Студій Східної Європи Варшавського університету, 76% українців висловлюють бажання якнайшвидше повернутися до України.

Джерело: Polskie Radio