Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Рекордні втрати РФ за добу: ЗСУ знищили 640 окупантів, літаки та гелікоптери

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Рекордні втрати РФ за добу: ЗСУ знищили 640 окупантів, літаки та гелікоптери
Фото: Генштаб ЗСУ

Із початку повномасштабної війни в Україні, яку розв’язала РФ, Збройні сили України ліквідували вже близько 51 250 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Упродовж доби українські військові знищили 640 російських окупантів, 15 танків, 37 бойових броньованих машин, два літаки, два гелікоптери, та 32 артилерійські системи.

Зараз дивляться

Загальні бойові втрати Росії у війні проти України станом на 8 вересня:

  • танки ‒ 2 112 (+15);
  • бойові броньовані машини ‒ 4 557 (+37);
  • артилерійські системи – 1 126 (+32);
  • РСЗВ – 305 (+5);
  • засоби ППО ‒ 159 (+3);
  • літаки – 239 (+2);
  • гелікоптери – 210 (+2);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 884 (+4);
  • крилаті ракети ‒ 214;
  • кораблі/катери ‒ 15;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 3 344 (+24);
  • спеціальна техніка ‒ 110 (+1).

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.

Читайте
Знищені Су-25 та гелікоптери: ЗСУ завдали втрат армії РФ на Запоріжжі та інших напрямках

Повномасштабна війна в Україні триває вже 197-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка