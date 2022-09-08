Рекордні втрати РФ за добу: ЗСУ знищили 640 окупантів, літаки та гелікоптери
Фото: Генштаб ЗСУ
Із початку повномасштабної війни в Україні, яку розв’язала РФ, Збройні сили України ліквідували вже близько 51 250 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Упродовж доби українські військові знищили 640 російських окупантів, 15 танків, 37 бойових броньованих машин, два літаки, два гелікоптери, та 32 артилерійські системи.
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Загальні бойові втрати Росії у війні проти України станом на 8 вересня:
- танки ‒ 2 112 (+15);
- бойові броньовані машини ‒ 4 557 (+37);
- артилерійські системи – 1 126 (+32);
- РСЗВ – 305 (+5);
- засоби ППО ‒ 159 (+3);
- літаки – 239 (+2);
- гелікоптери – 210 (+2);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 884 (+4);
- крилаті ракети ‒ 214;
- кораблі/катери ‒ 15;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 3 344 (+24);
- спеціальна техніка ‒ 110 (+1).
Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 197-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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