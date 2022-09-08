Вересень, 08 в 10:11

Із початку повномасштабної війни в Україні, яку розв’язала РФ, Збройні сили України ліквідували вже близько 51 250 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Упродовж доби українські військові знищили 640 російських окупантів, 15 танків, 37 бойових броньованих машин, два літаки, два гелікоптери, та 32 артилерійські системи.

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Загальні бойові втрати Росії у війні проти України станом на 8 вересня:

танки ‒ 2 112 (+15);

бойові броньовані машини ‒ 4 557 (+37);

артилерійські системи – 1 126 (+32);

РСЗВ – 305 (+5);

засоби ППО ‒ 159 (+3);

літаки – 239 (+2);

гелікоптери – 210 (+2);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 884 (+4);

крилаті ракети ‒ 214;

кораблі/катери ‒ 15;

автомобільна техніка та автоцистерни – 3 344 (+24);

спеціальна техніка ‒ 110 (+1).

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 197-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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