Резніков зустрівся з главою Пентагону Остіном перед Рамштайн-5

Міністр оборони Олексій Резніков у Німеччині, де сьогодні відбудеться вже п’ята зустріч Контактної групи з оборони України, зустрівся з главою Пентагону Ллойдом Остіном та головою Об’єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

Про це глава Міноборони України повідомив у Twitter та виклав світлину зустрічі.

Started the day with a meeting with great friends of Ukraine Lloyd Austin III @SecDef and Gen. Mark Milley @thejointstaff We appreciate the US staunch support of Ukraine. Look forward to launching #Ramstein 5 Meeting with 50+ participants. Making Ukraine stronger together! ???????????????????? pic.twitter.com/A4fJ3dAvnl

Остін у своєму Twitter також згадав про зустріч із Резніковим і запевнив, що США та союзники робитимуть все можливе, “щоб допомогти Україні протистояти несправедливому та неспровокованому вторгненню РФ на їхню батьківщину”.

I got a chance to meet with my friend @oleksiireznikov before the Ukraine Defense Contact Group meeting. The United States, along with our Allies & partners, will continue to do everything in our power to help Ukraine deter Russia’s unjust & unprovoked invasion of their homeland. pic.twitter.com/foNpK99o0r

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) September 8, 2022