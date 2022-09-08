Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Резніков зустрівся з главою Пентагону Остіном перед Рамштайн-5

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Резніков зустрівся з главою Пентагону Остіном

Міністр оборони Олексій Резніков у Німеччині, де сьогодні відбудеться вже п’ята зустріч Контактної групи з оборони України, зустрівся з главою Пентагону Ллойдом Остіном та головою Об’єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

Про це глава Міноборони України повідомив у Twitter та виклав світлину зустрічі.

– Ми цінуємо тверду підтримку США України. Нетерпляче чекаємо на початок зустрічі у форматі Рамштайн-5 із 50+ учасниками. Робимо Україну сильнішою разом! – написав Резніков.

 

Зараз дивляться

Остін у своєму Twitter також згадав про зустріч із Резніковим і запевнив, що США та союзники робитимуть все можливе, “щоб допомогти Україні протистояти несправедливому та неспровокованому вторгненню РФ на їхню батьківщину”.

 

Читайте
Багато залишиться за кадром: чого чекати від зустрічі у форматі Рамштайн-5

Фото: Олексій Резніков

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка