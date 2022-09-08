Вересень, 08 в 12:32

Віцепрем’єр-міністер Канади Христя Фріланд розглядається серед кандидатів на посаду генерального секретаря НАТО.

Про це пише CBC News із посиланням на чиновників з Оттави, Вашингтона та Брюсселя, де розташована штаб-квартира НАТО.

– Є кілька дуже кваліфікованих жінок, які були б дуже хорошими кандидатами, — сказав високопосадовець НАТО.

Кандидатуру Фріланд вже кілька місяців обговорюють у міжнародних оборонних і безпекових колах.

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Водночас сама Фріланд не спростувала і не підтвердила цю інформацію. Вона ухилилась від прямої відповіді, заявивши, що вже має дві роботи. Малося на увазі сумісництво нею посади віцепрем’єр-міністра Канади та міністра фінансів.

Зазначимо, що Фріланд має українське коріння. Її мати Галина Хом’як — українка за походженням. Жінка народилася у Канаді, проте вільно володіє українською мовою.

Нагадаємо, що чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг мав піти з посади у вересні 2022 року, але через вторгнення Росії в Україну його залишили ще на рік.