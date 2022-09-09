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Залишиться в серцях мільйонів людей: родина Зеленських про смерть Єлизавети ІІ

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Залишиться в серцях мільйонів людей: родина Зеленських про смерть Єлизавети ІІ
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська відреагували на новину про смерть королеви Великої Британії Єлизавети II.

За словами глави держави, це непоправна втрата для Великої Британії та країн Співдружності. Він висловив щирі співчуття королевській родині.

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Олена Зеленська зазначила, що Єлизавета II назавжди залишиться в серцях мільйонів людей у світі.

У віці 96 років померла Єлизавета II – королева Великої Британії. Британський престол після смерті королеви Єлизавети II перейшов її старшому синові Чарльзу, якому в листопаді виповниться 74 роки.

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